شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ليدى جاجا تخضع فى جلسة تصوير لصالح مجلة elle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ليدي جاجا لجلسة تصوير لصالح مجلة Elle، وحرصت علي مشاركة جمهورها علي حسابها بموقع انستجرام بعدد من الصور الخاصة بجلسة التصوير. من آخر عمال ليدي جاجا كان فيلم A Star Is Born والذي يدور فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ليدى جاجا تخضع فى جلسة تصوير لصالح مجلة elle لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.