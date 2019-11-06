وليد توفيق مع والدة سعد لمجرد من كواليس "دابا تزيان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم اللبنانى وليد توفيق صورة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" برفقة والدة النجم المغربى سعد لمجرد، الفنانة نزهة الركراكى وزوجة الفنان المغربى البشير عبده، من كواليس تصوير مسلسل "دابا تزيان".
وعلق توفيق على الصورة قائلاً: "من كواليس تصوير مسلسل دابا تزيان مع السيدة نزهة الركراكى والممثلة فاتى جمالى والممثلة مجدولين إدريسى".
ويعرض للفنانة نزهة الركراكى حاليًا المسلسل المغربى "دابا تزيان"، من بطولة محمد الجم، ومجدولين الإدريسي، وعزيز حطاب، وسعيد أيت باجا، وسيمو السدراتي.
ويغنى الفنان سعد لمجرد تتر مسلسل "دابا تزيان"، من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوى، وقام سعد بتسجيلها خلال تواجده مؤخرًا فى المغرب.
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