شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور جديدة من كواليس فيلم "الفلوس" لـ تامر حسنى قبل طرحه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، المقرر عرضه يوم 3 يناير المقبل، من إخراج سعيد الماروق، والفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، وكشف تامر عن 10 صور جديدة من كواليس الفيلم الذى تعتمد أحداثه على رجل يقرر التوقف عن "النصب" ويمر بعدة أزمات، وجمعت الصور كلاً من تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد.





وفى سياق آخر، يحضر النجم تامر حسنى لفيلمه الجديد "مش أنا"، ومن المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، من إخراج سارة وفيق، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، حيث بدأت مخرجة العمل التحضيرات الأولية للفيلم، ووضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، وعلى رأسهم النجمة مى عز الدين.

يشار إلى أن فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

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