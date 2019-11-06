شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعلن مواعيد عرض "جريما فى المعادى" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أشرف عبد الباقى عن مواعيد عرض مسرحيته "جريما فى المعادى" ضمن فعاليات موسم الرياض، على المسرح العربى بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك أيام 13، 14، 15 و 16 نوفمبر الجارى.

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وكتب عبد الباقى عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام": بنحب جمهور السعودية عشان كدة راجعين لكم تانى.. المرة دى بعرض مختلف، عرض عالمى جايبه لكم من لندن بس بلغتنا و كوميديتنا.. عرض جريما فى المعادى.. مستنينكوا ومبسوطين إننا هنعرض ليكوا تانى".

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض الآن أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.