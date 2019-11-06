شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تروج للجزء الثانى من فيلم Frozen بـ بوستر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى بوستر جديدا للجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen، والذى من المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في يوم 22 نوفمبر المقبل.



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ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».

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ويذكر أنه يجري النجم الأمريكى ديفيد ديجز محادثات للعب دور "سيباستيان" في فيلم ديزني المعاد إنتاجه من جديد "The Little Mermaid"، وسيباستيان هو سلطعون جامايكي، ومستشار للملك تريتون ويقدم واحدة من أشهر أغاني الفيلم، "تحت البحر".