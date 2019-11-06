بشرى تكشف عن تعاون جديد مع محمد المدفعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة بشرى، عن وجود تعاون جديد سيجمعها مع الاعلامي الأردني محمد المدفعي، وذلك عبر حسابها على"إنستجرام".

ونشرت بشرى، صورة تجمعها بالمدفعي عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "تعاون فنى جديد بينى وبين صديقى محمد المدفعي.. انتظرونا".

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وكانت بشرى، قد شاركت مؤخرًا في حضور مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط بأسبانيا، والذي أقيم في الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وخصص هذا العام سلسلة أفلام تناولت أعمال أهم المخرجات المصريات المعاصرات، وهن، كاملة أبو ذكري، ساندرا نشأت، أيتن أمين، مريم أبوعوف، هالة خليل، هالة لطفي، أمل رمسيس.

يذكر أن، الإعلامي ورجل الأعمال الأردني محمد المدفعي، اشتهر بتقديم البرامج الإذاعية، ومنها برنامج إذاعي على راديو صوت الغد بعنوان"أوف روود"، واستضاف فيه عدد من النجوم بينهم سعد لمجرد.