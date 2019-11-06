قبل عرضه بالقاهرة السينمائي.. مخرجة "احكيلي": ليس عن يوسف شاهين.. وأخذ مني 9 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت المخرجة ماريان خوري إن فيلم "احكيلي"، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 41، يعد تحديا من نوع خاص بالنسبة لها.

وأضافت خوري، في تصريحات لـ"الخليج 365": "دائما ما أقول أن الحمل 9 شهور، وهذا الفيلم أخذ مني 9 سنين، وربما أكثر، منذ أن كان فكرة".

وأوضحت أن الفيلم ليس عن خالها يوسف شاهين ولكن هو رحلة في نساء العائلة على مدار 100 عام، تظهر في ساعة وأربعين دقيقة.

وأشارت إلى أن شاهين يظهر بالفيلم لكن للحديث عن شقيقته وأمه وحفيدته، موضحة الفيلم يحكي مسار النساء في العائلة.

ولفتت إلى أنها بدأت العمل الفعلي على الفيلم منذ 4 سنين، مستخدمة التسجيلات والفيديوهات والصور والأفلام ومحادثات أقرب إلى "الدردشة" في أمور عدة، لتخرج الفيلم.

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وأكدت أن كون فيلمها وثائقي في مسابقة تضم أفلاما روائية هو التحدي الخاص بها، متابعة: "الناس مش هتدخل تلاقي فيلم يزهق، لكن ممكن تضحك وتعيط، والفيلم به خلط بين الأفلام الروائية والتسجيلية".

وأوضحت أنها لا تستطيع أن تعمل أفلامًا روائية بشكل بحت، ولكنها أفلام تسجيلية أو وثائقية تقترب فيها من الأفلام الروائية، مثلما تقترت االأفلام الروائية أحيانا من الوثائقية، هناك خلط بين الشخصيات السينمائية والشخصيات الحقيقية، مثلما حدث في أفلامي السابقة.

ولفتت إلى أن الفيلم الروائي البحت يكون مكتوبا بشكل كامل قبل التصوير وشخصياته سينمائية، لكن نوعية الأفلام التي تقدمها تعتمد على التفريغات والصور، وفي المونتاج يحدث تركيبات ومنها تخرج بنية الفيلم الأساسية.

وشددت على أن مع عدم الفصل بين الأفلام الروائية والوثائقية، ضاربة المثل بفيلم "إسكندرية كمان كمان" فقد جمع بين كل الأنواع.

يذكر أن فيلم احكيلي هو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 41، التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.