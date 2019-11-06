رفعت اسم مصر.. رامز أمير يشيد بالبطلة مريم شعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان رامز أمير، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمريم شعلان بطلة مصر في الغوص الحر .

وكتب رامز أمير: "اللي فى الصورة دى للأسف ناس كتير ميعرفوهاش، مريم اللي قدامكم دي رفعت علم مصر إمبارح فى رياضة تصنف من أصعب وأخطر الرياضات فى العالم الغوص الحر)، وللي ميعرفش الرياضة دى، ببساطة هى بتكتم نفسها و بتنزل لأعماق فى البحر معظم الناس مش هيتخيلوا إن في بني آدم أصلا ممكن يوصلها بنفس واحد،مريم نموذج مشرف و قدوة لأي حد مش بس البنات".

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وتابع رامز أمير: " وهقولكم ليه حالاً، مريم نزلت امبارح عمق ٥٩ متر بنفس واحد فى بطولة مصر للغوص الحر، و بالرقم ده مريم مبقتش بس بطلة مصر، بقت أعمق بنت على مستوى الدول العربية وقارة إفريقيا.

وواصل أمير: "والمبهر فى الموضوع مش بس كل الإنجازات دى، المبهر لما تعرفوا إن مريم عمرها ١٨ سنة بس وعملت كل ده، و معلومة كده على الماشى فى الآخر، مريم أصغر مدربة غوص حر فى العالم، هي دي النماذج اللى المفروض الناس تدعمها و تتعلم منها".

ونال رامز أمير إشادة نقدية واسعة بعد مشاهد الأكشن التي أداها في فيلم "حملة فرعون"، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والذي عُرض في موسم عيد الفطر السينمائي، وتعاقد على بطولة فيلم سينمائي مع المنتج محمد اسلبكي يتم الإعداد له حاليا.