هكذا احتفلت إبتسام تسكت بذكرى المسيرة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لعلم المغرب لتحتفل بها بذكرى المسيرة الخضراء.
وكتبت في تعليقها على الصورة: "كل عام ومغربنا الحبيب بألف خير، حفظ الله بلادنا المغرب, ملكًا و شعبًا وأدام علينا الوحدة و نعمة الأمن و الأمان، المسيرة الخضراء، ذكرى المسيرة الخضراء".
يذكر أن المسيرة الخضراء هي مظاهرة نظمتها الحكومية المغربية في نوفمبر 1975 للضغط على إسبانيا لتسليم إقليم الصحراء للمغرب والواقع تحت الاحتلال الإسباني.
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