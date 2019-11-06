هكذا احتفلت إبتسام تسكت بذكرى المسيرة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لعلم المغرب لتحتفل بها بذكرى المسيرة الخضراء.

وكتبت في تعليقها على الصورة: "كل عام ومغربنا الحبيب بألف خير، حفظ الله بلادنا المغرب, ملكًا و شعبًا وأدام علينا الوحدة و نعمة الأمن و الأمان، المسيرة الخضراء، ذكرى المسيرة الخضراء".

يذكر أن المسيرة الخضراء هي مظاهرة نظمتها الحكومية المغربية في نوفمبر 1975 للضغط على إسبانيا لتسليم إقليم الصحراء للمغرب والواقع تحت الاحتلال الإسباني.