10 صور من كواليس "الفلوس" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" 10 صور من كواليس الفيلم. وعلق تامر حسني على الصورة:"من فيلم الفلوس، قصة تامر حسني ، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق" ويستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلم "الفلوس، في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، من بطولته إلى جانب زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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