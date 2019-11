بعد طرحها اليوم.. قصة أغنية جورج مايكل التي ظهرت بعد وفاته بـ3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

طُرحت اليوم الأربعاء أغنية جديدة سجلها المغني والمطرب الراحل جورج مايكل، خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو قبل وفاته في عام 2016.

أغنية "this is who"، أول أغنية كان مايكل قد سجلها منذ عام 2012، وفيها يتطرق نجم البوب البريطاني إلى آفات المجتمع، وستُقدم في نهاية الفيلم الجديد "last christmas"، من بطولة إيميليا كلارك وهنري جولدينج، الفيلم أحداثه مستوحاة من أغنيات قدمها مايكل بمفرده أو عندما كان عضوا في الثنائي الغنائي (وام).

وبزغ نجم مايكل، الذي تعد أعماله ضمن الأكثر مبيعا على مر العصور، في الثمانينيات كأحد عضوي الثنائي (وام) ووافته المنية في منزله في يوم عيد الميلاد عام 2016 عن عمر ناهز الثالثة والخمسين عاما، وقال الطبيب الشرعي إن مايكل توفي لأسباب طبيعية.

وجاء في بيان صحفي اليوم: "الأغنية التي لم تُطرح من قبل والتي سجلها مايكل خلال جلساته الأخيرة في الاستوديو هي أول إصدار أصلي له منذ سبع سنوات، حين أًدر أخر أغانيه في 2012، وتتناول الكلمات التي كتبها النجم بمفرده آفات المجتمع بأسلوبه المتميز الذي يمزج بين انتقاد الذات والدعابة“.

واشتهر مايكل بتقديم أغنيات ناجحة مثل "last christmas" و"careless whisper"، وتضم موسيقى الفيلم الرومانسي الجديد "last christmas" 12 أغنية منفردة لمايكل وثلاث أغنيات للثنائي الغنائي وام.