بمناسبة المولد.. "مزيكا" تطرح "كان بدرا" لمنشد العرب محمود هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

طرحت شركة "مزيكا"، أحدث دعاء ديني للمنشد محمود هلال، بعنوان "كان بدرا" عبر"يوتيوب"، وجميع المتاجر الالكترونية، والإذاعات، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أغنية"كان بدرا"، من كلمات إبراهيم فتحى موسى، ومن ألحان عمرو حليم، وتوزيع إسلام ميرغنى.

Advertisements

وتقول كلماتها: "كان بدرًا ، ونورا للعباد وهدى، خير خلق سلام الله عليه المصطفى ، جاء حقا ومن كان يأتى أفضل من سواه ،خير عبد أطاع الله حبا فى رضاه،محمد صلى الله عليه وسلم ،أفضل خلق الله تكلم".

المنشد محمود هلال حائز على لقب منشد العرب منذ 3 سنوات بالمسابقة التي أقيمت بامارة الشارقة، وأصدر من قبل "دعوتك كما امرتني" و"بك اطمئن" و"يارب يا هادي".