رؤى الصبان ترزق بمولودتها الأولى من زوجها الإعلامي حمود الفايز.. تعرفوا على اسمها

رزقت الفنانة والإعلامية الاماراتية رؤى الصبان بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي حمود الفايز.

ونشر الإعلامي حمود الفايز صورة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن بها استقباله ابنته الأولى والتي اطلقوا عليها اسم “شيخة” قائلا:” ولله الحمد والمنّة .. رُزقنا قبل قليل ب “مولودة” أسأل الله ان يرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب .”.

وتابع حمود الفايز في اعلانه لخبر ولادة زوجته:” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة أسميناها “شيخة”.. نسأل الله أن يرزقنا برها ويجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها .. حمود ورؤى”.

وأعادت رؤى الصبان نشر الصورة وخبر ولادتها وقالت في أول تعليق لها:” الحمد الله رب العالمين على أجمل هدية شيخة بنت حمود”، وتلقت عشرات التهاني من زملائها الفنانين مثل لجين عمران وهند بومشمر وفايز المالكي وهيفاء حسين التي كتبت لها:” يا قلبي مبروك ما ياكم وتتربى في عزكم يارب والحمدلله على سلامتج الغالية”.

وتزوجت رؤى الصبان من الإعلامي حمود الفايز في فبراير العام الماضي في حفل زفاف كبير، وذلك بعد 6 أشهر من عقد قرانهما، ولاقى زفافهما اهتمام جماهيري كبير قبل ان يرزق الثنائي بأول مولود لهما “شيخة” اليوم.