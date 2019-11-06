أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي المواطنة أفنان الباتل، جدلا واسعا بسبب وصفها الرجال بـ«التحف».
وكانت الباتل قد نشرت مقطع فيديو لطفلها الصغير تركي الذي وضعته مؤخرًا، موضحة أنها بعد الولادة اكتشفت أن الرجال لديهم هاجس داخلي بأنهم يريدون أن يكون ولدهم الذكر يشبه الأب.
وأشارت إلى أن الرجال يتفاخرون بذلك عند دخولهم أي مجلس ليقال إن الولد يشبه أبوه مو بيشبه أمه، واصفة الرجال قائلًة: «تحب الرجال دول تحف».
وتعرضت أفنان للعديد من الانتقادات بشأن هذا المقطع، مشيرين إلى أنها تستعرض طفلها وتجهل كيفية الحديث عن الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أفنان الباتل تثير الجدل لوصفها الرجال بـ التحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.