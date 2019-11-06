بالفيديو: أفنان الباتل تثير الجدل لوصفها الرجال بـ التحف

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي المواطنة أفنان الباتل، جدلا واسعا بسبب وصفها الرجال بـ«التحف».

وكانت الباتل قد نشرت مقطع فيديو لطفلها الصغير تركي الذي وضعته مؤخرًا، موضحة أنها بعد الولادة اكتشفت أن الرجال لديهم هاجس داخلي بأنهم يريدون أن يكون ولدهم الذكر يشبه الأب.

وأشارت إلى أن الرجال يتفاخرون بذلك عند دخولهم أي مجلس ليقال إن الولد يشبه أبوه مو بيشبه أمه، واصفة الرجال قائلًة: «تحب الرجال دول تحف».

وتعرضت أفنان للعديد من الانتقادات بشأن هذا المقطع، مشيرين إلى أنها تستعرض طفلها وتجهل كيفية الحديث عن الرجال.