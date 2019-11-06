شاهد: عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في ليلة سهم

عبر الفنان عبدالمجيد عبدالله، عن سعادته بتواجده في ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معتذرًا عن عدم قدرته على الحضور، مقدمًا الشكر والتحية للموسيقار الأمير أحمد بن سلطان الشهير بـ “سهم” .
وشكر عبدالله الفنانة أصالة ، ما جعل عينيها تدمعان ، تقديرًا منها لكلماته، مضيفًا أن سالم الهندي اتفق معه للظهور عبر الصورة من أجل الجمهور .
وشارك عبدالله ، في ليلة سهم بالغناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وتفاعل معه الجمهور .
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