فيديو.. تركي آل الشيخ : مدري وش لاقين في أعمال سهم أنا أشوف أعمالي أحسن منه.. و”الأمير” يرد !

فاجأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، الملحن الأمير سهم، بطلب طريف خلال حفله الغنائي الذي يقام تحت شعار ”ليلة سهم“ ضمن فعاليات موسم الرياض. وقال آل الشيخ ممازحا الملحن سهم : ”أعمالي اللي في الدرج معك عجل علينا فيها“.

واستطرد مداعبا الأمير سهم قائلا: ” مدري وش لاقين في أعمال سهم أنا اشوف أعمالي أحسن منه “، فرد الملحن ضاحكًا: ”مسيك بالخير يا أبو ناصر، الله لا يحرمنا منكم“. وأضاف آل الشيخ، في مداخلة هاتفية عبر البث مباشر من خلال قناة روتانا خليجية التي تنقل الحفل، أنه سعيد للغاية بهذا الحفل، مضيفًا: ”أحب أهنيكم بهذا الحفل وأشكر كل الحضور أشغلتوني بهالحفل“. وأشاد آل الشيخ، بأعمال الملحن سهم، قائلًا: ”سهم فنان كبير وقامة فنية وموسيقية كبيرة، وأخيرًا بنشوف قامة موسيقية في الجزيرة العربية وجيل جديد في الموسيقى إن شاء الله، أخوي سهم ذكريات وعشرة ومعجون مزيكا“. يشار إلى أن ليلة سهم تقام على مسرح محمد عبده، في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض ويحييها النجوم أصالة وماجد المهندس ورابح صقر وغيرهم.