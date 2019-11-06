بصورة ساخرة .. روبرت داوني يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان العالمي روبرت داوني جونير، بعيد ميلاد زوجته سوزان داوني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ونشر روبرت صورة كاريكاتير لزوجته سوزان وكتب عليها "عيد ميلاد سعيد يا أستاذة دوليتل"، وهي الشخصية الذي يجسدها روبرت في فيلمه الجديد. روبرت في فيلمه الجديد. Advertisements روبرت داوني جونير في فيلم "دوليتل" ومن ناحية آخرى يشارك الفنان روبرت داوني في بطولة فيلم "رحلة سفر الدكتور دوليتل"، وهو من تأليف وإخراج ستيفن جاجن، وبطولة كل من توم هولاند، إيما تومسون، مايكل شين، رامي مالك، أنتونيو بانديراس، رالف فاينس، جون سينا، سيلينا جوميز، جيسي باكلي، ماريون كوتيار، رالف إنيسون، كميل نانجياني، أوكتافيا سبنسر، كريج روبنسون. و تدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشهير جون دولتيل و الذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، و هو ما يمنحه إمكانيات هائلة.

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