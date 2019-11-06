سعد لمجرد يحيي ذكرى المسيرة الخضراء

أحيا النجم سعد لمجرد ذكرى المسيرة الخضراء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعرب سعد عن شدة سعادته بهذا اليوم، والذي استرجعت من خلاله المغرب صحرائتها، واحتفل سعد لمجرد مع جمهوره، قائلًا: "ذكرى المسيرة الخضراء، ستظل مرسخة في عقول الجميع، رحم الله جلالة الملك الحسن الثاني و عاش سيدنا ملكنا الهمام

محمد السادس نصره الله".

وكان يوم المسيرة الخضراء، هو يوم مظاهرة جماهيرية ذات هدف إستراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر من عام 1975، لجعل دولة إسبانيا تسليم إقليم الصحراء المُتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت الاحتلال الإسباني.

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وأعطى إشارة بدء المسيرة ملك المغرب حينَها الحسن الثاني وذلكَ لعبور الصحراء المغربية، وذلك اطلق عليها أسم "المسيرة الخضراء"، وقد لوَّحَ المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعوا إلى عودة الصحراء المغربية، ومعهم صور لملك المغرب، كما اتخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للسلام.

سعد لمجرد يطرح كليب "سلام"

ومن ناحية آخرى طرح الفنان سعد لمجرد مؤخرًا كليب بعنوان "سلام"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع تازاف محسن.

وكان الكليب كسر حاجز الـ 19 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب في شهر أكتوبر الماضي.