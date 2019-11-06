صور: طارق العريان بدون خاتم زواج فهل وقع الطلاق بينه وبين أصالة؟



حسم المخرج طارق العريان بشكلٍ غير مباشر، أنباء انفصاله عن زوجته المطربة أصالة.

فقد ظهر طارق للمرّة الأولى أثناء مشاركته في حفل تكريم صناع الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق – عودة أسود الأرض" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدون خاتم الزواج في يده اليسرى على غير العادة، كما ظهر وحده دون أصالة التي كانت ترافقه في المناسبات العامّة بصورة دائمة.

طارق رفض الحديث عن أموره الشخصية أثناء ندوة التكريم، ودارت المناقشات بالكامل حول كواليس تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" واحتمالات تقديم أجزاء أخرى.

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ويأتي ظهور طارق، بعد أيام من نفي أصالة كل ما تردد عن انفصالها عن زوجها طارق العريان بسبب علاقة تربطه بفنانة سورية شابة، ولكنها اعترفت بوجود خلافات "عادية"، وقالت تعليقاً على صورة لهما نشرتها عبر حسابها بموقع إنستقرام: لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي.

أضافت: هو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري.

ولم تظهر المطربة السورية برفقة زوجها طوال الشهور الثلاثة الماضية، واكتفت بنشر رسائل غامضة وحزينة مع صور تجمعها بابنتها شام الذهبي أو شقيقها أنس، بينما ظهر طارق في عطلة بمدينة لوس أنجلوس برفقة دينا وداليا ابنتيه من زيجة سابقة، ورفض التعليق على أنباء انفصاله عن زوجته.