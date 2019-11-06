رؤى الصبان تستقبل مولودتها الأولى وهذا هو اسمها

نجحت المذيعة والممثلة رؤى الصبان، في تصدّر محرك البحث غوغل، بعد إعلانها عن إنجابها ابنتها الأولى التي أطلقت عليها اسم شيخة.

رؤى شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر ولادة طفلتها وعلّقت قائلة "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة اسميناها شيخة نسأل الله أن يرزقنا برها، ويجعلها قرة عين لنا، واحفظها وبارك لنا فيها".

وتابعت "الحمدلله رب العالمين على أجمل هدية شيخة بنت حمود".

يذكر أن رؤى الصبان متزوجة من الإعلامي السعودي حمود الفايز، وقد أثار زفافهما ضجة واسعة بسبب تكاليفه الباهظة، حيث بلغت إطلالة الصبان وحدها ما يقارب مليوني درهم.

من هي رؤى الصبان؟

هي مذيعة وممثلة إماراتية ذات أصولٍ أردنية، ولدت عام 1990، وعرفت شهرة كبيرة في مجال الإعلام، بعد أن قدمت العديد من البرامج التلفزيونية منذ العام 2007.

كما شاركت في التمثيل بمسلسلات خليجية وعربية ومنها صبايا عام 2013.

لدت رؤى الصبان في مدينة العين في مستشفى الجيمي في الإمارات العربية المتحدة.

تعملت الصبان في مدرسة الشروق الخاصة في زعبيل، وأخذت شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في دبي.

رؤى الصبان تعلن عن ولادة ابنتها

كانت الصبان تمتلك ميولاً فنية مما جعلها تتجه نحو الشاشة، وكانت تحلم بدخول عالم التمثيل منذ صغرها وبالتحديد من عمر الـ 10 سنين، وهو ما دخلته صدفةً عندما شاهدها المخرج إياد الخزوز وكانت عندها لا تضع أياً من مساحيق التجميل وأخبرها أنّه يبحث عن ممثلة ذات جمال طبيعي من أجل مسلسل تراثي.

انطلاقتها الحقيقية كانت بعد تقديمها لبرنامج السحب الكبير والذي استمرت بتقديمه لمدة سنتين خلال مهرجان دبي للتسوق، وكان هذا أول برنامج تقدّمه الصبان على الهواء مباشرة.

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في عام 2011 نقلت الصبان أحداث مهرجان دبي السينمائي، وكان ذلك على شاشة سما دبي وتعرفت في ذلك الاسبوع والتقت بعشرات الفنانين.

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لماذا لا تستغني رؤى الصبان عن هذا التصميم؟

تزوجت رؤى الصبان خلال العام 2017 من الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايز.

تُحب رؤى القراءة، والسفر، والسباحة، وتصميم الأزياء، وتقوم بتصميم أزياء لأحد المحال الكبرى في دبي.

تحظى بشعبية كبيرة بين جمهورها، وتتكلم دائماً بثقة.

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رشحتها شركة إنتاج خاصة لتقديم برنامج باسم سواح على قناة سما دبي ولكنّه ألغي.

تشترط الصبان ألا يلمس الممثلون يدها أثناء التمثيل.