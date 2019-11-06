شجون الهاجري بطلة عملين مع شركة إنتاج لبنانية

بعد أن اتفقت شركة إيغل فيلمز لصاحبها جمال سنان بالتعاون مع All Over خالد الرفاعي مع النجمة الخليجية شجون على مسلسل مؤلف من ٨ حلقات، بعنوان (دموع الفرح)، وتم الإعلان عن المشروع الذي سينفذ بميزانية ضخمة سابقاً، سافر فريق العمل إلى أوروبا، حيث بدأت التحضيرات لانطلاق التصوير، على أن يبصر النور مع بداية العام الجديد، ليقدم مادة درامية اجتماعية مشوّقة، ضمن سلسلة الأعمال القصيرة المطلوبة مؤخراً. Advertisements على صعيد آخر، بدأت الشركة تحضيراتها لموسم رمضان 2020، حيث وقعت خليجياً مع شجون على بطولة مسلسل من ٣٠ حلقة بعنوان (الحلقة الأخيرة). العمل جاري كتابته، والتعاقد مع نجومه، على أن تنشر الشركة تفاصيل إضافية قريباً.

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