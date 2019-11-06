بالصور: نانسي عجرم من دون ماكياج وتكشف سبب سعادتها

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة لها وهي تبتسم، وبدت طبيعية من دون ماكياج.

وأشارت نانسي إلى أنّ الابتسامة تنبع من القلب عندما يشعر الإنسان بالسلام، في إشارة إلى أنها تعيش سلاماً داخلياً وتشعر بالطمأنينة.

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وتأتي تغريدة نانسي في وقت تحتفل فيه بحصول أغنية "عم بتعلق فيك" على أكثر من 90 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

يذكر أن نانسي أنهت تصوير حلقات "الصوت وبس" من "ذا فويس كيدز" مع كل من محمد حماقي وعاصي الحلاني، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في فصل الربيع المقبل.