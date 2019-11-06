شاهدوا أمل العوضي بعد عملية إطالة أنفها... فيديو

خضعت الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي لعملية جديدة في الأنف بناء على نصيحة طبيب التجميل، حيث قامت بإطالة أنفها مؤكدة أنها لا تحب الأنف الصغير.



أمل العوضي نشرت مقطع فيديو أشارت فيه إلى أن الطبيب أخبرها بأن ملامح أنفها تتطلب أن يكون أنفها أطول مما هي عليه اليوم، ثم نشرت مقطع فيديو آخر بعد الخضوع للتجميل تشكرت فيه الطبيب وقالت أنها لا تحب الأنف الصغير وأنها أصبحت أجمل بفضله.

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وكان اسم أمل العوضي تصدّر موقع "تويتر" في السعودية قبل عدة أسابيع، بسبب إنتقادات وجهت إلى الفنانة السعودية ريم عبد الله بأنها تحولت إلى نسخة عنها بعد خضوعها للجراحة التجميلية.

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