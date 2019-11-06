متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن صور حصرية من كواليس فيلمه الجديدة “الفلوس” والمرتقب عرضه قريبًا في الصالات السينمائية.
وكان تامر قد أطلق في وقت سابق، البرومو الخاص بالفيلم وظهر فيه بمشاهد سريعة، حبس بها الأنفاس، فأشعل حماس الجمهور لمشاهدة العمل.
صورة تامر حسني في كواليس فيلم “الفلوس” حصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب بعد وقت قصير على نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.
الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يكشف كواليس “الفلوس” ويُشعل حماس الجمهور – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.