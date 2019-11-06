تامر حسني يكشف كواليس “الفلوس” ويُشعل حماس الجمهور – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن صور حصرية من كواليس فيلمه الجديدة “الفلوس” والمرتقب عرضه قريبًا في الصالات السينمائية.

وكان تامر قد أطلق في وقت سابق، البرومو الخاص بالفيلم وظهر فيه بمشاهد سريعة، حبس بها الأنفاس، فأشعل حماس الجمهور لمشاهدة العمل.

صورة تامر حسني في كواليس فيلم “الفلوس” حصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب بعد وقت قصير على نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.