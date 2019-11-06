سعد لمجرد …. يتصدر

Nov 06, 2019 كشف تطبيق انغامي الموسيقي عن ترتيب الأغاني العربية الأكثر استماعا لهذا الأسبوع و قد احتل النجم المغربي سعد لمجرد المركز الأول باغنية تتر مسلسل ” دابا تزيان ” بطولة والدته الفنانة نزهة الركراكي والممثل المغربي محمد الجم والذي سيعرض ابتداءً من 15 الشهر الجاري على قناة ام بي سي 5 إنتاج شركة الصباح اخوان الجدير بالذكر أن النجم المصري عمرو دياب احتل المرتبة الثانية باغنية قدام مرايتها و المرتبة الثالثة احتلتها اغنية انساي للنجم المصري محمد رمضان والنجم المغربي سعد لمجرد.







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