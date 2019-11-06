ريم البارودي تُعلّق على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب الجديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية ريم البارودي على تطور الخلافات بين طليقها الفنان أحمد سعد، والفنانة سمية الخشاب، ووصولها إلى المحاكم، بسبب اتهام الأول للأخيرة بإصدار شيك من غير رصيد بقيمة مليون جنيه، مؤكدةً أن الموضوع انتهى بالنسبة لها ولا يشغل بالها.

وقالت ريم في تصريحات تليفزيونية:"الموضوع منتهي بالنسبة لي.. يعني كان في وحدة بتسألني إنتي متبسطيش.. قولتلها لا طبعا متبسطتش اللهم لا شماتة.. وأنا لا مبسوطة ولا زعلانة الموضوع عدى عليه سنتين من حياتي فغيروا حاجات كتير أوي من جوايا".

وتحدّثت "البارودي" عن الخلافات التي حدثت بينها وبين أحمد سعد، قائلةً: "اللي حصل بيني وبين أحمد سعد مضرنيش الحمد الله، ومش عايزة أقول خدمتني.. لأني في حياتي حاجات أهم من قصته وجوازي منه بكتير".

وتابعت :"عندي أعمال كبيرة وجوايز وتمثيل مع النجم الراحل نور الشريف.. بالعكس كمان في سيدات وبنات حبوني أكتر عشان الحالة اللي حصلت".

يُذكر أن الأوضاع بين الفنان أحمد سعد والنجمة سمية الخشاب قد تطورت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، حتى وصل الأمر إلى صدور حكم على "سمية" بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد لصالح "سعد" بقيمة مليون جنيه.

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ومنذ شهور كانت قد حدثت ضجة واسعة بسبب تصريحات سعد بشأن زواجه من الفنانة ريم الباروي لمدة 6 أيام فقط، وخرجت الأخيرة عن صمتها لتعلق على تصريحات طليقها التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية.

وقالت ريم الباروي، بحسب ما جاء في منشور عبر إنستغرام، إن زواجها من سعد دام 21 يومًا وليس 6 أيام؛ إذ قالت: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام، لاااااااا أنا أصلاً اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هاااا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب"، مضيفةً: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم.. العمل عمل الله.. ريم البارودي".

يذكر أن زواج أحمد سعد وسمية الخشاب، شغل مساحة كبيرة من حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ليس فقط بسبب شهرة الزوجين الواسعة، لكن لأن هناك طرفًا آخر، كان محورًا لحديث الناس عن حفل زفاف سعد والخشاب، وهى الفنانة ريم البارودي، زوجة سعد السابقة.

هذا بالإضافة إلى أن علاقة سعد والبارودي، استمرّت حديث السوشيال ميديا لفترات طويلة، لاسيما مع الإعلان المتكرر لانفصالهما ثم عودتهما للارتباط من جديد، إلى أن جاءت اللحظة الفاصلة في علاقتهما حينما كشفت البارودي عن زواج سعد من سمية الخشاب، بل فجّرت مفاجأةً بأنها كانت متزوجة رسميًا من المطرب الشهير.