قدم الموسيقار الأمير “أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز” شكره الخاص في حفل تكريمه في “ليلة سهم” للقيادة والمسؤولين في هيئة الترفيه في نجاح موسم الرياض.
وقال الأمير أحمد بن سلطان أولا أود أن ابدء بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الثاقبة. كما وجه الأمير أحمد بن سلطان الشكر لهيئة الترفيه ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ؛ مؤكدا انه لن ينسى لما فعله معه شخصيا لكي تأتي له الفرصة حتى يكون أمام الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الموسيقار الأمير “أحمد بن سلطان” يقدم شكره الخاص لـ”خادم الحرمين” و “ولي العهد” لمساهمتهما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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