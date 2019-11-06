البيت الفنى للفنون الشعبية يحتفل بالمولد النبوي

ينظم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية فنية متنوعة بمناسبة المولد النبوى الشريف، مساء يوم الخميس الموافق ٧ نوفمبر، وتستمر حتى 11 من نفس الشهر على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من اشهر الأغانى الدينية والمدائح النبوىة، يقدمها نجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

كما تقدم فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه عرض عرائس، ويقدم الفنانان " خالد زكى وخميس عباس" رقصة الحصان وفقرة التنورة، ويشارك فى الحفل نجوم الفن الشعبى والموال الفنانان فتحي الهواري وسيد السمان. وتستمر حتى 11 من نفس الشهر على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.يتضمن برنامج الحفل مجموعة من اشهر الأغانى الدينية والمدائح النبوىة، يقدمها نجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.كما تقدم فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه عرض عرائس، ويقدم الفنانان " خالد زكى وخميس عباس" رقصة الحصان وفقرة التنورة، ويشارك فى الحفل نجوم الفن الشعبى والموال الفنانان فتحي الهواري وسيد السمان.

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