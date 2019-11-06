شاهد.. عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في حفل ليلة سهم

فاجأ الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهور ليلة سهم بظهوره علي المسرح من خلال بث مباشر، معتذرًا عن عدم حضوره بسبب ظروفه الصحية، وقدم الشكر لسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، لإتاحة الفرصة له للمشاركة بالحفل.

وعبر أمير الطرب عن سعادته بالتواجد بينهم، كما وجه التحية للموسيقار سهم، و قدم أيضًا شكرا خاصا للمطربة أصالة نصري التي انهمرت في البكاء

فور ذكر اسمها، ووصفها بالفنانة العظيمة التي تستحق كل الحب والتقدير.

يشار إلى أن الحفل أقيم لتكريم الملحن السعودي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الملقب ب"سهم"، وكان أول عمل فني له مع الفنان رابح صقر في أغنية "تحملتك"، واستمر لمدة 10 سنوات في

الأوساط الفنية بالأسم المستعار سهم، وكان أول ظهور علني له في يونيو 2019 .

جدير بالذكر أن "ليلة سهم" كان الحفل الأضخم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث شارك فيه كبار نجوم الغناء الخليجي والعربي، وهم رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، الذين تغنوا بأعمال من ألحان الملحن سهم.