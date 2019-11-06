فاجأ الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهور ليلة سهم بظهوره علي المسرح من خلال بث مباشر، معتذرًا عن عدم حضوره بسبب ظروفه الصحية، وقدم الشكر لسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، لإتاحة الفرصة له للمشاركة بالحفل.
وعبر أمير الطرب عن سعادته بالتواجد بينهم، كما وجه التحية للموسيقار سهم، و قدم أيضًا شكرا خاصا للمطربة أصالة نصري التي انهمرت في البكاءفور ذكر اسمها، ووصفها بالفنانة العظيمة التي تستحق كل الحب والتقدير.
يشار إلى أن الحفل أقيم لتكريم الملحن السعودي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الملقب ب"سهم"، وكان أول عمل فني له مع الفنان رابح صقر في أغنية "تحملتك"، واستمر لمدة 10 سنوات فيالأوساط الفنية بالأسم المستعار سهم، وكان أول ظهور علني له في يونيو 2019 .
جدير بالذكر أن "ليلة سهم" كان الحفل الأضخم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث شارك فيه كبار نجوم الغناء الخليجي والعربي، وهم رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، الذين تغنوا بأعمال من ألحان الملحن سهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في حفل ليلة سهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.