ياسمين الرئيس تنضم لفيلم جديد

كشفت الفنانة ياسمين الرئيس انضمامها لفيلم جديد، حيث نشرت سيناريو فيلمها الجديد عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها. لها. ياسمين الرئيس في كواليس "لص بغداد" Advertisements ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة ياسمين الرئيس في بطولة فيلم "لص بغداد"، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، وبطولة كل من محمد إمام، أحمد العوضي، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

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