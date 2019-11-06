تراند اليوم : روزالين البيه تشارك بسيناريو “توم” في مهرجان القاهرة

تشارك الفنانة روزالين البيه لأول مرة في ورشة تطوير السيناريو التلفزيوني، التي ستقام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة، ويقدمها مجموعة من أبرز خبراء هوليوود.

تشارك روزالين في الورشة بمشروع مسلسل تليفزيوني يحمل اسم “ثوم”، حيث تأتي مشاركتها كسيناريست بعد تألقها كممثلة في عدد مع الأعمال الفنية، آخرها مسلسل “قابيل”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شاركت في بطولة المسلسل الأمريكي “رامي” .

روزالين كاتبة مسرح وسيناريو بالأساس، لكن هذا المشروع هو الأول الذي تكتبه بمفردها، وكذلك أول مشروع تلفزيوني لها.

وعن اهتمامها بالكتابة، رغم كونها ممثلة، أكدت روزالين أنها كاتبة وممثلة في آن واحد، واهتمامها بالسيناريو تضاعف بسبب كثرة عملها وتدريبها كممثلة في المسرح، لذلك الكتابة بالنسبة لها أهم شيء في أي عمل.