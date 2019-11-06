تراند اليوم : بالصور – نجوم الفن في افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي»

شهدت سينما «زاوية» بعماد الدين حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من التي تنطلق عروضها اليوم الأربعاء وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، ويعرض خلالها أكثر من 75 فيلما، من إنتاج أكبر شركات الإنتاج الأوروبية.

استقبلت الحضور المخرجة «ماريان خورى» مؤسس البانوراما، بمشاركة عدد من ممثلي السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور من بينهم النجمة لبلبة، محمد فراج، بسنت شوقى، رمزى لينر، ثراء جبيل، محمد حاتم، روزالين البيه، عمرو عابد، المخرج أحمد خالد، المخرج شريف البندارى، المخرجة هالة خليل، الإعلامية أسماء مصطفى وعدد من النقاد والصحفيين.

تضم البانوراما هذا العام «8» أقسام بإضافة قسم جديد هو «هنا وهناك» أفلام «بلا حدود» وهو ما تعتبره إدارة البانوراما مفاجأة هذا العام لجمهورها بالإضافة إلى «7» أقسام من الدورات السابقة وهي «الأفلام الروائية الطويلة» و«مخرجون صاعدون» و«الأفلام التسجيلية» و«علامات سينمائية» و«أفلام الأسرة والطفل» و«سينما أنياس فاردا» الذي سيعرض من خلاله بعض الأفلام التسجيلية التي قدمتها الراحلة «أيناس فاردا» بالإضافة إلى قسم «عروض خاصة» الذي يتضمن بعض البرامج والعروض، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما «75» فيلماً.

Advertisements