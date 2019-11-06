شاهدوا حلا شيحة تثير الجدل برسالة.. هذا ما قالته عن الخوف والشك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بين متابعيها عندما وجهت رسالة؛ عبر حسابها الخاص ‏على إنستغرام؛ إلى الجمهور، طالبتهم فيها بالتحرر من الأفكار السلبية.‏

ونشرت مجموعة صور لها وعلقت عليها قائلة: “الخوف والشك والقلق من المجهول وبكرة اللي ممكن ‏يبقى أحلى، دافع لقتل أيام أحلى، ما تخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها ‏وتصدقوها ويمكن مش موجودة أصلًا، خلوا التفاؤل سمة في حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها ‏مش هتندموا أبدًا”.‏



كانت شيحة قد صرحت مؤخرًا؛ في حوار مصور، عن تفاصيل قصتها مع ‏الحجاب والنقاب، بعد اعتزال فني دام 11 عامًا قررت بعده العودة للفن، كما أثارت بهذه التصريحات الجدل ‏بسبب حديثها عن فرضية الحجاب.‏

قالت شيحة: “ارتديت الحجاب بعد فترة طويلة من عدم الراحة والتكيف بين حبي للتعمق للدين والصلاة ‏والدفء الذي كنت أشعر به عند ارتدائي الحجاب أثناء الصلاة، وبين عملي كممثلة، كان سني وقتها صغيرا ‏ولم أتمكن من الموازنة والعيش في المنتصف كما أمرنا الله‎”.‎



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