فن ومشاهير

شاهدوا مقدمة برنامج خليجية تتهم بالقسوة على مريض.. كيف بكى وماذا حدث!

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - أثارت الدكتورة ملاك الحسيني جدلاً كبيراً في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع من حلقة من برنامجها “حراك مع ملاك”.

وأحدثت ضجة بسبب طريقة تحدثها إلى أحد المشاركين في الحلقة.

وفي التفاصيل أنها طلبت من هؤلاء التطرق إلى تجاربهم قبل أن تختار هذا المشترك.

وأشار الأخير إلى أنه يعاني من مرض الربو وأنه لم يتمكن من تجاوز الصعوبات التي يعانيها في حياته بسبب ذلك مشيراً إلى أنه كثيراً ما يعاني من الاختناق.

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وردت عليه الحسيني بطريقة اعتبر الكثير من المتابعين أنها قاسية حيث أشارت إلى أنه أمر عادي معتبرة أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة مشابهة بل من مشاكل أكبر منذ ذلك.

وانتهى الأمر ببكاء المشترك قبل أن تنصحه مقدمة البرنامج بأن يتذكر الأشخاص الذين يعانون من أمراض أكثر شدة.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 59 ألف مشاهدة في وقت قصير.

وتراوحت الآراء بين من انتقدوا الدكتورة واعتبروا أنها تصرفت مع المشترك بطريقة غير لبقة وبين من رأوا أنها حاولت التخفيف من شعوره بالأسى لتساعده على تخطي أزمته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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