شاهدوا مقدمة برنامج خليجية تتهم بالقسوة على مريض.. كيف بكى وماذا حدث!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - أثارت الدكتورة السعودية ملاك الحسيني جدلاً كبيراً في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع من حلقة من برنامجها “حراك مع ملاك”.

وأحدثت ضجة بسبب طريقة تحدثها إلى أحد المشاركين في الحلقة.

وفي التفاصيل أنها طلبت من هؤلاء التطرق إلى تجاربهم قبل أن تختار هذا المشترك.

وأشار الأخير إلى أنه يعاني من مرض الربو وأنه لم يتمكن من تجاوز الصعوبات التي يعانيها في حياته بسبب ذلك مشيراً إلى أنه كثيراً ما يعاني من الاختناق.

Advertisements

وردت عليه الحسيني بطريقة اعتبر الكثير من المتابعين أنها قاسية حيث أشارت إلى أنه أمر عادي معتبرة أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة مشابهة بل من مشاكل أكبر منذ ذلك.

وانتهى الأمر ببكاء المشترك قبل أن تنصحه مقدمة البرنامج بأن يتذكر الأشخاص الذين يعانون من أمراض أكثر شدة.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 59 ألف مشاهدة في وقت قصير.

وتراوحت الآراء بين من انتقدوا الدكتورة واعتبروا أنها تصرفت مع المشترك بطريقة غير لبقة وبين من رأوا أنها حاولت التخفيف من شعوره بالأسى لتساعده على تخطي أزمته.