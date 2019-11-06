كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - خضعت الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” لعملية جراحية وفقا لما صرح به الفنان ” أشرف زكي ” نقيب الفنانين في مصر وأن الحالة الصحية للفنانة أصبحت مستقرة في الوقت الحالي .
ولم يدل أشرف زكي بأية تفاصيل بخصوص العملية كاشفا أن ذلك هو رغبة الفنانة نادية لطفي والتي حملته أمانة بعدم الإفصاح عن طبيعة الجراحة التي خضعت لها .
وأضاف أن نادية لطفي أجرت العملية في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي التي تتواجد بها منذ فترة .. وأن من تولى إجراء العملية لها هو البروفيسور ” جوزيف إسكندر ” وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا .
وقال أشرف زكي أن الفنانة في الوقت الحالي توجد بغرفة عادية وحالتها مستقرة وسمح الأطباء بزيارتها .
وفي على الجانب الآخر خرجت ” رضا فرغلي ” مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي بتصريحات أخرى من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” لطمأنة الجمهور على الفنانة المصرية .
وقالت أن نادية لطفي أجرت عملية دقيقة في العمود الفقري .. وأضافت : ” الحمد لله هي حالتها الصحية كويسة أجرت عملية جراحية اليوم وقعدت 3 ساعات في العناية المركزة ودلوقتي انتقلت لغرفتها وحالتها الصحية أحسن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.