شاهدوا ديانا حداد ترد على اتهامها بمحاول إخفاء صوت نجوى كرم.. وملحم زين يدافع عنها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - بعد الاتهامات التي لاحقتها بسبب أغنية “تعلا وتتعمر يا دار” خلال مشاركتها في “ليلة بيروت” ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ردت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على منقديها واتهام البعض لها بالتغطية على صوت النجمة اللبنانية نجوى كرم خلال غنائها مع النجمين عاصي الحلاني وملحم زين.

وقالت ديانا في تصريحات صحافية إن “فكرة مشاركتهما في غناء هذه الأغنية كانت وليدة اللحظة أي لم يتم التحضير لها مسبقًا أو عمل بروفات، لذلك الخطأ الذي حدث كان غير مقصود، لأن كلًّا منهما لم يكن على علم بالمقطع الذي سيقدمه”.

وأضافت: “كانت أغنية عفوية جدًّا وليدة اللحظة.. يعني قبل ما نطلع على المسرح اتفقنا عليها بشكل عفوي وقدمناها وكان الهدف منها حب لبنان الغالي”.

بدوره، دافع ملحم زين عن ديانا وقال: “الهجوم كان مبالغاً جداً ولا تستحق كل هذه التعليقات هناك كبار الفنانين تعرضوا لهذا الموقف ان كان بالغناء اعلى من الطبقة الصوتية او اخفض منها، وبالتالي لا يجوز ان نحملها الامر لهذا الحد”.

وكانت النجمة اللبنانية تعرضت للكثير من الانتقاد بعد تقديمها الاغنية بعدما حاولت الاستحواذ طوال الوقت على المسرح، عن طريق الغناء طوال الوقت وفرض صوتها على صوتهم، كما أنها لم تمنحهم الوقت للغناء، وبدا الانزعاج واضحا على باقي الفنانين.