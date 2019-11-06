وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي صباح الأربعاء 6 نوفمبر، مدرب الأسود العالمي محمد الحلو، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الجمعة القادم 8 نوفمبر بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

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نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي صرح بأن وفاة محمد الحلو جاءت بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، دخل على إثرها العناية المركزة لعدة أيام، وذلك بعد أشهر من إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي كان يخضع لها إثر إصابته بفشل كلوي حاد.

ونعت فاتن الحلو، محمد الحلو الكبير، بقولها: “الله يرحمك يا غالى الكبير مات قلبى حزين عليك يا محمد يا عشرة عمرى حتروح لحبيبك الغالى إبراهيم الحلو يارب يصبرنا، قلبى تعب الرحمة وأرجو الدعاء للغالين”.

ومدرب الأسود محمد الحلو هو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.