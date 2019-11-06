نادية لطفي تخضع لعملية جراحية.. وهذه تطورات حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية نادية لطفي لوعكة صحية خلال الأيام الأخيرة اضطرتها للخضوع لعملية جراحية بمستشفى المعادي العسكري التي تتواجد بها منذ فترة طويلة.

الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قال في تصريحات صحفية، إن نادية لطفي خرجت حالياً من العناية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى وحالتها مستقرة بشكل كبير.

وتولى إجراء العملية للفنانة نادية لطفي هو البروفيسور جوزيف إسكندر وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.

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وكان عدد من النجمات قد حرص على زيارتها في الستشفى قبل خضوعها للجراحة مؤخرًا وهو رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وبوسي شلبي، وإيمي ودنيا سمير غانم.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي احتفلت بعيد ميلادها الـ82، يوم 3 يناير الماضي، وذلك داخل مستشفى المعادي العسكري، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وعدد من الفنانين ومنهم سميحة أيوب وليلى علوي ووائل الابراشي ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من النجوم.

وأهدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم جائزة الدولة التقديرية للفنانة نادية لطفي، في عيد ميلادها، وعقبت عليها الفنانة بأن مصر منحتها كل شيء خلال مسيرتها.