إخلاء سبيل حمو بيكا بعد التحقيق معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، صرف مطرب المهرجانات حمو بيكا، من سرايا نيابة الدخيلة، بعد التحقيق معه.

وتم التحقيق مع محمد محمود مصطفى سيد أحمد، وشهرته “حمو بيكا” ، في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وكان ياسر قنطوش ، محامي المهن الموسيقية ، تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر، اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة “نقابة الموسيقيين”، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

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واستمعت النيابة لأقوال “حمو بيكا” الذي حضر إلى مقر نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية للتحقيق معه برفقة محاميه.

يذكر أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية أمرت بسرعة ضبط وإحضار مغني المهرجانات حمو بيكا.

وجاء قرار النيابة بعد تفريغ كاميرا نقابة المهن الموسيقية، ووجهت له تهمة اقتحام منشأة عامة “مقر نقابة المهن الموسيقية”، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة “نقيب الموسيقيين”، والسب والقذف، وذلك اعتراضًا على عدم منحه تصريح للغناء في حفل بمحافظة دمياط.