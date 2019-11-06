محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاده الـ44 مع زوجته ونجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد حماقي بعيد ميلاده في حفل حضرته زوجته نهلة الحاجري وعدد من نجوم الفن.

انتشرت عبر مواقع التواصل صور من حفل عيد الميلاد، والذي حضره الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، عمرو يوسف وزوجته السورية كندة علوش.

كما حضر عيد الميلاد المطربة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، تامر حبيب، أكرم حسني، والشاعر أمير طعيمة.

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الفنان محمد حماقي تلقى عدد من التهاني من قبل جمهوره بمناسبة عيد ميلاده، والذي يحل في 4 من شهر نوفمبر، وأكمل الفنان هذا العام 44 عامًا.

محمد حماقي متزوج من نهلة الحاجري، والتي سبق أن انفصل عنها لمدة عامين، ولكن أعلن حماقي عودته لزوجته مؤكدا على حبه لها، وأنجب منها مؤخرا ابنته الوحيدة فاطمة.

الفنان المصري يشارك في الموسم الخامس من برنامج ذا فويس، مع الفنانة المغربية سميرة سعيد، والإماراتية أحلام، واللبناني راغب علامة، ويضم البرنامج في هذا الموسم العديد من المةاهب المتنوعة من كافة الدول العربية المميزة جدا.