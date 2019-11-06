ما سر العداء بين ابنة أمل رزق والفنان الشاب محمد الشرنوبي؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علقت الفنانة المصرية أمل رزق، على أزمة الفنان محمد الشرنوبي، خطيب ابنتها السابق، مع المنتجة سارة الطباخ، بعد منعه من الغناء.
وقالت خلال تصريحات صحفية: “دا ذنب أي شخص يدخل بيت ناس محترمة ومايعرفش قيمتهم”.
وأضافت: “محمد كان صغير ولكن اللي يخسر لما يبقى خسر كل حاجة”، مؤكدة أنها لم تفرح فيه بعد الأزمات التي تعرض لها، ولكنها لم تتعاطف معه لأن كل واحد يعرف ماذا يفعل؟وأنه هو من قام بالتوقيع على العقد
وكشفت أن ابنتها هي من تركته وليس هو، وأنها كانت قد حبتها جدًا ولذلك عندما قلبت عليه كرهته جدًا، موضحة أن ابنتها لما لا تطيق سيرة الشرنوبي.
وكانت أمل رزق، قد سبق وهاجمت محمد الشرنوبي، بعد إعلان خطبته على سارة الطباخ، ولكنها عادت واعتذرت وأكدت أنه مثل أبنها.
يذكر أن محمد الشرنوبي كان قد احتفل بخطبته على لما كتت، ولكن لم تستمر خطبتهما سوى شهور قليلة وانفصلا.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قامت بمنع محمد الشرنوبي من الغناء وذلك انتهاء مشاكله مع سارة الطباخ، إما بالتصالح أو القضاء.
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