قبل عمليتها الجراحية الأخيرة.. أحلام تدعو لفجر السعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تستعد الإعلامية الكويتية فجر السعيد لإجراء عملية جراحية جديدة، والتي تعد العملية الرابعة والأخيرة، خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

فجر دعت الله أن ينجيها من هذه العملية، بقولها: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذُ بك من شرِ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت.سبحانه الذي نجاني من #اللي_فات قادر ينجيني من اللي #جاي. سبحان الله ولا اله الا أنت”.

كما دعت لها صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، على حسابها على “تويتر”، بقولها: “رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، اللهم لك الحمد مادعوتك إلا وأجبت دعائي، ومارجوتك إلا وأعطيتني فوق رجائي، وماوكلتك أمري إلا أحسنت تدبيره، وماخذلتني يومًا، وماظننت فيك ظنًا حسنا إلا وغمرتني بعطاياك العظيمه، وأنعمت علي نعما لا تُعد ولا تُحصى،اللهم اني استودعك #فجر_السعيد”.

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وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل ما حدث، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.