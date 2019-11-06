أصالة توجه رسالة خاصة لنوال الكويتية على مسرح «ليلة سهم»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استغلت الفنانة السورية أصالة، وجودها في حفل ليلة سهم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لتوجيه رسالة خاصة للفنانة نوال الكويتية.
وقالت أثناء وجودها على المسرح: “سلامة قلبها نوالتي كان المفروض تكون معنا اليوم بدي أقولها إني فخورة إني في مجال به سيدة على مستوى عالي من الرقي والموهبة ومن التعامل الطيب مثل نوال الكويتية ألف سلامة على قلبها”.
وكانت الفنانة نوال الكويتية قد اعتذرت عن إحياء حفل غنائي اليوم في موسم الرياض، بسبب تعرضها لأزمة صحية ووجهت اعتذارها للقائمين على الحفل.
وعادت نوال الكويتية وطمأنت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، مؤكدة أنها بخير وأنها صحتها أصبحت بخير، وحصدت تغريدتها على العديد من تعليقات النجوم الذين تمنوا لها السلامة.
يذكر أن “ليلة سهم”، شمت عدد كبير من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط وهو الملحن السعودي “سهم”.
و ضم الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الوطن العربي منهم ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، رابح صقر، أصالة، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.
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