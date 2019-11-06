محمد حسن يرزق بمولودة جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رُزق الفنان المصري محمد حسن، نجم برنامج «Arab Idol»، بمولودة جديدة، أطلق عليها اسم “سيلين”.

الفنان المصري نشر، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، صورة لباب غرفة مولودته، كتب عليها “it’s a girl”.

حسن أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “#لله_الحمد على سلامة #زوجتى.. ربنا رزقنى بـ #سيلين_محمد_حسن”.

وأضاف: “اللهم انبتها نباتاً حسناً وأجعلها قرة عين لوالديها وأحفظها وبارك لنا فيها وأجعلها من أهل الصلاح والتقوى”.

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الفنان المصري تلق الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين، ودعوا له أن يحفظ له ابنته.

وكان الفنان المصري محمد حسن قد احتفل بزفافه على زوجته مي يوم 29 من شهر ديسمبر عام 2014، وقد شهد الحفل حضور الفنان محمد رشاد، والفنان مؤمن خليل.

ورزق محمد حسن بمولوده الأول، والذي أطلق عليه اسم حسن تيمنًا باسم والده الراحل، في شهر أكتوبر عام 2015.

محمد نشر صورة له وهو يحمل مولوده الأول على صفحته الشخصية عبر موقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «ابني حبيبي حسن محمد حسن حمد الله على سلامتك يا حبيبي ربنا يباركلي فيك.. الله يرحمك يا بابا».