شيريهان تعود بعمل فني جديد مع هادي الباجوري

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف المخرج المصري هادي الباجوري، عن تعاون جديد يجمعه بالفنانة الكبيرة شيريهان، وذلك خلال الفترة المقبلة.
هادي الباجوري، قال خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية روتانا، إن هناك مسرحية جديدة ستقدمها معه الفنانة شيريهان، مؤكدًا أنها مازالت في مستواها الفني وربم أفضل من ذي قبل”.
يذكر أن هناك مشروع مسرحي ضخم للنجمة شيريهان من إنتاج شركة العدل جروب، من المقرر أن تبدأ عروضه قريبًا، وجار التجهيز له منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من سلسلة التأجيلات إلا أن الشركة ل توضح سبب هذا التأخير خاصة أن الإعلان عن عودة شيريهان كان من خلال مؤتمر كبير ضم العديد من أشهر نجوم الوسط الفني والإعلام.
شيريهان، تعاقدت على تقديم 3 مسرحيات ووصفهم المنتج مدحت العدل بأنهم سيكونوا عروض عالمية لم تقدم في أي عمل من قبل وتتناسب مع عودة شيريهان للمسرح بعد غياب سنوات طويلة.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيريهان المسرحية، مسرحية “شارع محمد علي” التي شاركت في بطولتها برفقة فريد شوقي، وهشام سليم، ووحيد سيف، والمنتصر بالله.
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