على طريقة غرام الأفاعي.. أيتن عامر تحتفل بـ«عيد الحب».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية أيتن عامر، بعيد الحب المصري والذي يوافق 4 نوفمبر بطريقة غريبة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أيتن، نشرت “كوميكس” لمشهد اعتراف بطلي فيلم “غرام الأفاعي” هشام عبدالحميد، والفنانة ليلى علوي، بقتل كلاً منهما للآخر بالسم، وعلقت عليها قائلة: “عيد حب سعيد”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات الطريفة وبعضها حذر زوجها مدير التصوير محمد عز العرب من هذه التهنئة.

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فيلم “غرام الأفاعي” بطولة كل من ليلى علوي، هشام عبدالحميد، صلاح قابيل، صابرين، وتأليف نبيل راغب، وسيناريو وحوار محمد خليل الزهار، وإخراج حسام الدين مصطفى.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر، شاركت في السباق الرمضان الماضي، ببطولة مسلسل “ابن أصول”، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

كما أنجبت مؤخرًا نجلها يوسف، والذي كان إنجابه بمثابة مفاجأة لجمهورها حيث لم تكشف عن حملها إلا بعد إنجابها مؤكدة ان ذلك بسبب المشاكل الصحية التي مرت بها في حملها الأول.