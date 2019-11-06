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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان المصري أحمد فلوكس، من جديد على حالة الجدل المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دوره في فيلم “الممر” خلال الفترة الماضية.
أحمد فلوكس، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الغعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmcc: «فعليًا اللي متضايق مصريين مش موجودين، المصريين نفسهم دمهم خفيف، ملاقتش ناس مستنيين تحت البيت أنا بلاقي الناس بتهرج وبتضحك».
وأضاف «أشكر كل من قام بهذه الحملة، خلى اللي ميعرفنيش يعرفني عملي خدمة، أنا لو هعمل حملة تسويقية بملايين مش هعمل كده فشكرًا».
وأكد أن سبب الحملة التي تعرض لها هو اتخاذه موقف ضد قنوات الإخوان التي قامت بعمل «حفلة» عليه منذ الأمس، على حد تعبيره.
وأوضح أنه سيقوم بإنتاج برنامج ساخر على منصات التواصل الاجتماعي، وإصدار ألبوم كامل بالتعاون مع المطرب كريم، من إنتاج الشركة الخاصة به، لبيان حقيقة وزيف هذه القنوات، مردفًا: «هما نكشوني، أنا راجل ممثل مش سياسي، لكن طالما جيت ناحية أهلي وأبويا وعاوز تحقر من شيء بفتخر إني كنت أحد عناصره، وعايز تحطم كلمة شهيد! عيب حتى».
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، تعرض لحملات هجوم وتنمر عقب عرض فيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة، وذلك بسبب تجسيده لدور الضابط المصري الشجاع الذي لا يهاب الموت بكل واقعية، كما اتهمه البعض بتقمصه شخصية «البطل الشهيد» خلال زياراته الخيرية التي كان آخرها المشاركة بافتتاح قرية «دار السلام» بمحافظة الفيوم، كسفير لمؤسسة صناع الخير للتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس لمهاجميه: شكرًا على حملة التسويق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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