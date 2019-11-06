إليسا تختصر معنى الصداقة في رسالة لمحمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الفنان المصري محمد حماقي، بعيد ميلاده الـ 44 والذي يوافق 4 نوفمبر، بنشر صورة لها برفقته من برنامج The Voice عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت إليسا في تعليقها على الصورة: “الأصدقاء في هذا المجال نادرون للغاية لكنك بالتأكيد واحد منهم! محمد حماقي، أسعد عيد ميلاد أعز صديقي.. فلتشرق دائما وتنجح وتملأ آذاننا بالموسيقى الجميلة”.

يذكر أن إليسا، اعتذرت عن المشاركة في الجزء الخامس من برنامج The Voice، والذي كانت تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب حماقي وعاصي الحلاني وأحلام، وحلت مكانها الفنانة المغربية سميرة سعيد، وحل الفنان راغب علامة مكان الفنان عاصي الحلاني الذي انتقل إلى kids The Voice.

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يذكر أن محمد حماقي، من مواليد 4 نوفمبر 1975، تخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تزوج من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، وهي من خارج الوسط الفني و انفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها بعد سنتين من الإنفصال، وفي 06 يونيو 2017 أنجبت زوجته نهلة طفلة أطلق عليها اسم فاطمة.

محمد حماقي، حائز علي جائزة “MTV EMAs” العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010، وحائز أيضا علي الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه “خلص الكلام” على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006 وحائز أيضآ علي جائزة الباما العالميه كأفضل مطرب في الشرق الأوسط عام 2016.