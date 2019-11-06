ابنة مي سليم تغني لوالدتها في عيد ميلادها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هنأت «لي لي» الابنة الوحيدة للفنانة الأردنية مي سليم والدتها بعيد ميلادها، وفاجأتها بمقطع فيديو مؤثر، ظهرت فيه تغني لها احتفالاً بعامها الجديد.
مي اعربت عن شدة سعادتها بمقطع الفيديو، حتى أنها شاركته مع متابعيها، وفيه ظهرت «لي لي» تغني لوالدتها أغنية عيد الميلاد، وقد ارفقته الفنانة التي اكملت عامها الـ36 بتعليق كتبت فيه: «بكرة عيد ميلادي و لي لي عملت الفيديو دة ربنا يخليكي ليا يا احلي حاجة في حياتي و يحفظ كل اولادنا امين».
يُذكر أن مي سليم انجبت «لي لي» أكتوبر 2011، من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج.
من ناحية أخرى، تنتظر مي سليم عرض مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم 10 نوفمب المقبل عبر شاشة ON E الفضائية المصرية، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».
وعلى الجانب الغنائي، كان كليب أغنية «أعلنت الحرب» آخر ما طرحته مي، والأغنية من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.
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