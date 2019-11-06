فاليري أبو شقرا تُخالف التوقعات في زفافها.. وأحداث مرتقبة تجمعها بمعتصم النهار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا الدخول في القفص الذهبي حينما تحتفل بزفافها على رجل الأعمال زياد عمار، نافية توقعات الجمهور بأن حفلها سيكون أسطوريًا بل بسيطًا يُشبهها وخطيبها وفق قولها.

وأكدت الفنانة اللبنانية بأن زفافها سيقتصر حضوره على الشخصيات المقرّبة منها فقط، وهم الذين سيفرّحون قلبها كما أعلنت، لافتة إلى أنها لم تختار بعد الشكل الذي سيظهر به حفل العرس، كما لم تحدّد مُصمّم الأزياء الذي سيكون المُشرف على إطلالتها بزفافها.

كما وصفت فاليري ابو شقرا خطوة الارتباط رسميا بالرائعة لأنها مهمة في حياة الإنسان وأجمل ما فيها أنها جديّة.

وأعلنت فاليري وزياد ارتباطهما في أبريل/نيسان عام 2018، ثم جاء الاحتفال بالخطبة في شهر يونيو/حزيران من عام ‏‏2019، حيث ظهرت الفنانة وقتها بإطلالةٍ بسيطة، واختارتْ فستانًا ذا لونٍ بنفسجيّ، من تصميم "ديفيد كوما"، يبلغ ثمنه نحو 2600 دولار أمريكيّ.

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ويأتي حديث أبو شقرا في وقت تستعد فيه أيضًا لمشاركة درامية جديدة تجمعها بالفنان معتصم النهار في الجزء الثاني من أحداث المسلسل "ما فيّي" الذي بدأت تصوير أولى مشاهده خلال الفترة الماضية.

وتشهد أحداث الجزء الثاني من المسلسل غيرة بين شخصية "ياسما" التي أنهت علاقتها بفارس، وجسّده معتصم النهار في نهاية أحداث الجزء الأول، لتظهر شخصية نسائية جديدة وهي سينتيا صموئيل التي انضمت مؤخرًا مع أبطال الجزء الجديد الذي يشارك فيه أيضًا زينة مكي وليليان نمري ونادين خوري، لتبدأ الغيرة بين سينتيا و"ياسما" (فاليري)، بعد أن تتعرّف الأولى على فارس وتلاحظ الثانية قوة علاقتهما معاً.

وستطل شخصية "ياسما" في العمل أكثر قوة بعد أن دخلت في كثير من الأحداث خلال الجزء الأول من المسلسل. وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصباح.

يُذكر أن فاليري أبو شقرا درست إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وتوّجت باللقب، كما مثّلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل، وحصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015 أيضًا.